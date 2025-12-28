All Mixed Up – Guest Pete Muller, Goodbye 2025
This morning on All Mixed Up, Jim Monaghan’s guest is singer/songwriter Pete Muller, and we bid farewell to 2025. Opening Theme – “Signe” by Eric Clapton New Morning – Bob…
This morning on All Mixed Up, Jim Monaghan's guest is singer/songwriter Pete Muller, and we bid farewell to 2025.
Opening Theme - "Signe" by Eric Clapton
New Morning - Bob Dylan
Brand New Year - Eric Carmen
A Long December - Counting Crows
New Year's Day - Chuck Prophet
New Year's Day - Taylor Swift
New Year's Prayer - Jeff Buckley
New Year's Resolution - Otis Redding & Carla Thomas
Celtic New Year - Van Morrison
One Good Year - Slaid Cleaves
Better Days - Jayhawks
Better Things - Dar Williams
1999 - Prince
Ding Dong - George Harrison
Funky New Year - Eagles
Everybody Eats When They Come To Our House - Hot Pants & Tony
We're Having A Party - Southside Johnny & the Asbury Jukes
Love Reign O'er Me (demo) - Pete Townshend
Love Reign O'er Me - Who
Another Year - Weeklings
Auld Lang Syne - Dollyrots
New Year's Lullaby - NEW Bardots
This Will Be My Year - Semisonic
This Will Be Our Year - Zombies
Pete Muller Interview
New York In the Rain - Pete Muller
One Last Dance - Pete Muller
Next Year (acoustic/live) - FooFighters
The New Year - Death Cab For Cutie
New Year's Day - U2
Them Changes - Jimi Hendrix
Foxy Lady - Jimi Hendrix
Closing Theme - "Take Five" by the Dave Brubeck Quartet
Thanks for listening this morning.