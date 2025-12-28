Contests
LISTEN LIVE

All Mixed Up – Guest Pete Muller, Goodbye 2025

This morning on All Mixed Up, Jim Monaghan’s guest is singer/songwriter Pete Muller, and we bid farewell to 2025. Opening Theme – “Signe” by Eric Clapton New Morning – Bob…

Jim Monaghan
WDHA's All Mixed Up

This morning on All Mixed Up, Jim Monaghan's guest is singer/songwriter Pete Muller, and we bid farewell to 2025.

Opening Theme - "Signe" by Eric Clapton

New Morning - Bob Dylan
Brand New Year - Eric Carmen
A Long December - Counting Crows
New Year's Day - Chuck Prophet

New Year's Day - Taylor Swift
New Year's Prayer - Jeff Buckley
New Year's Resolution - Otis Redding & Carla Thomas

Celtic New Year - Van Morrison
One Good Year - Slaid Cleaves
Better Days - Jayhawks
Better Things - Dar Williams
1999 - Prince
Ding Dong - George Harrison
Funky New Year - Eagles
Everybody Eats When They Come To Our House - Hot Pants & Tony
We're Having A Party - Southside Johnny & the Asbury Jukes

Love Reign O'er Me (demo) - Pete Townshend
Love Reign O'er Me - Who

Another Year - Weeklings
Auld Lang Syne - Dollyrots
New Year's Lullaby - NEW Bardots
This Will Be My Year - Semisonic
This Will Be Our Year - Zombies

Pete Muller Interview

New York In the Rain - Pete Muller
One Last Dance - Pete Muller

Next Year (acoustic/live) - FooFighters
The New Year - Death Cab For Cutie
New Year's Day - U2

Them Changes - Jimi Hendrix
Foxy Lady - Jimi Hendrix

Closing Theme - "Take Five" by the Dave Brubeck Quartet

Thanks for listening this morning.

All Mixed UpJim MonaghanPete Muller
Jim MonaghanWriter
Related Stories
Jersey Magazine
105.5 WDHAJersey Magazine – Special Guest Sean Ono LennonJim Monaghan
WDHA's All Mixed Up
105.5 WDHAAll Mixed Up – Conversation With Sean Ono LennonJim Monaghan
WDHA's All Mixed Up
105.5 WDHAJersey Magazine – Marlo Thomas On St Jude’s HospitalJim Monaghan
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect